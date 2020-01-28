Полицейские обнаружили у мужчины гранату в Харькове на станции метро «Площадь Конституции». Об этом 28 января сообщает областная полиция на своем сайте

Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции в метрополитене 27 января около 22:30 (23:00 мск). В Киеве уборщица хотела сдать найденную на детской площадке гранату в металлолом © commons.wikimedia.org, Samo8383

«Сотрудники отдела полиции в метрополитене обнаружили боеприпас у 39-летнего жителя пгт Васищеве в вестибюле станции метро "Площадь Конституции". По адресу выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу», — заявили в полиции.

Силовики открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения.