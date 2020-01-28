По его данным, дома Фирташа и Левочкина также находятся в городе Сен-Жан-Кап-Ферра на расстоянии пешей доступности от Villa Les Cedres, которую купил Ахметов.
«Как известно, дворец Ахметова раньше принадлежал бельгийскому королю Леопольду ІІ. Вилла Фирташа тоже с легендой — раньше там якобы жил писатель Сомерсет Моэм. И если Фирташ уже давно не может вырваться в свой дом, потому что ожидает в Австрии решения по экстрадиции в США, то Левочкин регулярно посещает свою виллу», — написал Лещенко.
Bloomberg в 2017 году признал Вилла де Седрес в городе Сен-Жан-Кап-Ферра самым дорогим особняком на планете. В минувшем году виллу на продажу выставила итальянская компания Campari.