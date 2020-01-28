Украинский бизнесмен Ринат Ахметов после покупки виллы за 220 миллионов евро во Франции станет соседом олигархов Сергея Левочкина и Дмитрия Фирташа. Об этом 28 января в своем Telegram-канале сообщил экс-депутат Верховной Рады Сергей Лещенко

По его данным, дома Фирташа и Левочкина также находятся в городе Сен-Жан-Кап-Ферра на расстоянии пешей доступности от Villa Les Cedres, которую купил Ахметов.

«Как известно, дворец Ахметова раньше принадлежал бельгийскому королю Леопольду ІІ. Вилла Фирташа тоже с легендой — раньше там якобы жил писатель Сомерсет Моэм. И если Фирташ уже давно не может вырваться в свой дом, потому что ожидает в Австрии решения по экстрадиции в США, то Левочкин регулярно посещает свою виллу», — написал Лещенко.