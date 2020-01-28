Совет Криворожской городской организации ветеранов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть Криворожскому историко-краеведческому музею изъятые в 2018 году боевые знамена освободителей города от нацистов, передает «Кривбасс On-Line» 27 января

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«Обратиться к вам (президенту — ред.) заставила обеспокоенность всех криворожан теми позорными событиями, что произошли в городе 22 февраля 2018 года во время празднования 74-летия освобождения Кривого Рог от нацистских захватчиков… Согласно Закону Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" запрет не распространяется на использование данной символики на оригиналах боевых знамен. Вопреки закону, боевые знамена были изъяты и, фактически, украдены», — говорится в открытом письме.

Совет Криворожской городской организации ветеранов также напомнил, что среди тех, кто «шагал трудными дорогами Великой Отечественной войны» был и дед президента — командир стрелковой роты 174 гвардейского стрелкового полка, старший лейтенант Семен Зеленский.

Ветераны выразили надежду на то, что украинский лидер будет активно выступать против фальсификации истории и поможет вернуть Кривому Рогу утраченные реликвии.

Ранее, в апреле 2019 года, депутат 7-8 созывов Верховной Рады Константин Павлов выступил по этому поводу на заседании парламента и объявил свое выступление официальным обращением к министру МВД Украины Арсену Авакову. Он назвал изъятые флаги священной реликвией для сотен тысяч граждан и призвал возвратить их криворожанам.