В Ростовской области во время прохождения таможни на посту Гуково у украинца обнаружили 960 незадекларированных акриловых зубов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 27 января

Гражданин Украины прибыл на таможенный пост Гуково на рейсовом автобусе со стороны России. Таможенники обнаружили различные стоматологические средства и 960 акриловых зубов в его ручной клади.

Глава украинской таможни сообщил о «контрабанде недели» © РИА Новости, Валерий Титиевский | Перейти в фотобанк

При этом декларацию на товары он не подавал. Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию).

«Поскольку предназначение и количество товара, перемещаемого гражданином через таможенную границу ЕАЭС, предполагает его использование в предпринимательской либо производственной деятельности, товар не может быть отнесен к товарам, предназначенным для личного пользования, и, подлежит таможенному декларированию в соответствии с требованиями главы 17 ТК ЕАЭС», — прокомментировал инцидент и. о. начальника поста Владимир Кодуа.