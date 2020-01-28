Около 100 крыс и мышей погибли в результате пожара в ветеринарной больнице в Днепре. Об этом 28 января сообщил пресс-центр Госслужбы по ЧС в Днепропетровской области

Вакансию обнимателя котов открыли в одной из ветеринарных клиник Черкасс © РИА Новости, Игорь Руссак | Перейти в фотобанк произошел 28 января в 3:59 (4:59 по мск). В службу спасения поступило сообщение о пожаре в больнице ветеринарной медицины на улице Космическая Соборного района города Днепр.

Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что возгорание возникло в подвальном помещении двухэтажного здания. Огнем были повреждены мебель, стеллажи с полками, клетки для животных и инфракрасные лампы. Общая площадь пожара составила 15 кв. метров.

Пожар был локализован в 4:43 (5:59 по мск) и ликвидирован в 5:23 (6:59 по мск). Пожарными было спасено пять котов и собак. Погибших и пострадавших людей нет.