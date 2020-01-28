Кассационный уголовный суд отметил, что субъектом уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК, может быть только лицо, управляющее транспортным средством. То есть осуществляет осознанную и целенаправленную деятельность.
«Осужденная показала, что она не представляет, как работает автомобиль, и не осуществляла никаких действий, кроме поворота ключа в замке зажигания для включения магнитолы, выполняя чью-то подсказку, а движение автомобиля по возвращении ключа было для нее неожиданностью», — говорится в сообщении.
В результате следственного эксперимента было установлено, что автомобиль Dacia Sandero с включенной первой передачей начинает движение после поворота ключа в замке зажигания без нажатия на педаль газа.
Постановление апелляционного суда было отменено. Дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, а осужденная освобождена из мест лишения свободы.