Суд посчитал, что женщина в состоянии алкогольного опьянения, которая села на водительское сиденье в припаркованный возле гаража автомобиль и завела двигатель, чтобы включить магнитолу, не виновата в том, что автомобиль тронулся и совершил наезд на другую женщину. Об этом сообщил «Альянс правовых сил» в Facebook на днях

Политзаключенная Дарья Мастикашева о цинизме и равнодушии украинского "правосудия" © Скриншот из видео правозащитной организации "Успишна варта"

«Осужденная показала, что она не представляет, как работает автомобиль, и не осуществляла никаких действий, кроме поворота ключа в замке зажигания для включения магнитолы, выполняя чью-то подсказку, а движение автомобиля по возвращении ключа было для нее неожиданностью», — говорится в сообщении.

В результате следственного эксперимента было установлено, что автомобиль Dacia Sandero с включенной первой передачей начинает движение после поворота ключа в замке зажигания без нажатия на педаль газа.

Постановление апелляционного суда было отменено. Дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, а осужденная освобождена из мест лишения свободы.