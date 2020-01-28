Накануне, 27 января, во время визита в Польшу, выступая на памятном мероприятии, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря «Аушвиц-Биркенау», Зеленский назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
«Господин Зеленский все больше и больше погружается в идеи украинского национализма, забывая совсем о том, по какому принципу назывались части Красной армии — по принципу географического места, где та или иная часть формировалась, или же начиная с 1943 года по географическому направлению главных ударов», — отметил Нарышкин.
В качестве примера он привел Львовскую дивизию, которая была сформирована в Архангельске и получила свое название после того, как освободила этот украинский город.
Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская напомнила, что каждый шестой боец Красной армии был украинцем, а также поинтересовалась, не стыдно ли Зеленскому перед своим дедом, который был командиром минометного взвода, в 1944 году получил два ордена Красной Звезды и закончил войну лейтенантом.