Президент Украины Владимир Зеленский становится все более приверженным идеям украинского национализма, забывая о вкладе СССР в освобождение украинской территории и Восточной Европы от нацистов. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, передает РИА Новости 28 января

«Вам перед дедом не стыдно?»: Поклонская назвала «уроком русофобии» слова Зеленского о вине СССР в ВОВ © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«Господин Зеленский все больше и больше погружается в идеи украинского национализма, забывая совсем о том, по какому принципу назывались части Красной армии — по принципу географического места, где та или иная часть формировалась, или же начиная с 1943 года по географическому направлению главных ударов», — отметил Нарышкин.

В качестве примера он привел Львовскую дивизию, которая была сформирована в Архангельске и получила свое название после того, как освободила этот украинский город.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская напомнила, что каждый шестой боец Красной армии был украинцем, а также поинтересовалась, не стыдно ли Зеленскому перед своим дедом, который был командиром минометного взвода, в 1944 году получил два ордена Красной Звезды и закончил войну лейтенантом.