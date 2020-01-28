Спасатели просят жителей Киева и гостей города не гулять в парке «Лысая гора» из-за высокой опасности травмироваться. Об этом 28 января сообщили в группе dtp.kiev.ua в Facebook

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«Жителей и гостей столицы призывают не приходить на Лысую гору и удержаться от экскурсий туда из-за небезопасности места. На протяжении последних дней там обнаружили, вывезли и обезвредили взрывоопасные предметы. К слову, на Лысой горе их находят не впервые. Ранее спасатели также изъяли и уничтожили снаряды и гранату времен Второй мировой войны», — говорится в материале.

С начала обследования местности за два года специалисты осмотрели лишь 131 гектар на Лысой горе. Причинами этому называют сложность рельефа, глубину залегания и «засоренность» территории колючей проволокой.