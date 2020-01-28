В 2020 году правительство Украины совместно с НАТО проведет специальный тренинг для сотрудников 52 госучреждений страны. Об этом сообщил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба Кабмина 27 января

Украина-НАТО: стратегия «альпийского нищенства» © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк заявил Кулеба.

По его словам, для обучения на Украину прибудут лучшие специалисты НАТО. Помимо них будут привлечены украинские эксперты, в частности, негосударственного сектора. Они составят «спецподразделение профессиональных евроатлантистов на государственной службе» Украины, отметил вице-премьер.

«За таких госслужащих будет не стыдно», — сказал он.

Программа Украина-НАТО по профессиональному развитию гражданского персонала украинского сектора безопасности и обороны воплощается в рамках Комплексного пакета помощи, который был одобрен на Варшавском саммите в июле 2016 года.