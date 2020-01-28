«Всегда существовал серьезный недостаток навыков публичных выступлений, презентации, владения английским языком [среди украинских госслужащих]. В этом году мы впервые организуем при поддержке Альянса масштабный тренинг по повышению именно таких навыков», — заявил Кулеба.
По его словам, для обучения на Украину прибудут лучшие специалисты НАТО. Помимо них будут привлечены украинские эксперты, в частности, негосударственного сектора. Они составят «спецподразделение профессиональных евроатлантистов на государственной службе» Украины, отметил вице-премьер.
«За таких госслужащих будет не стыдно», — сказал он.
Программа Украина-НАТО по профессиональному развитию гражданского персонала украинского сектора безопасности и обороны воплощается в рамках Комплексного пакета помощи, который был одобрен на Варшавском саммите в июле 2016 года.