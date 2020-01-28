Ирина оставляет коляску, которая весит 90 килограммов в подъезде, так как ее невозможно поднять наверх. Утром 27 января коляска пропала.
При этом воров не остановил замок, который девушка вешала на свое средство передвижения. Ирина Сорока недоумевает, кому могла понадобиться инвалидная коляска.
«Кем нужно быть, чтобы совершить такой поступок. Я в шоке… Сложно даже что-то писать. Только трясет все внутри и слезы на глаза накатываются», — написала харьковчанка.
Один из ее подписчиков в соцсети предположил, что коляску уже могли выставить на продажу в интернете.
Нашлись среди харковчан и те, кто готов объявить сбор денег на покупку новой коляски для Ирины Сороки.