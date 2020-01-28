Жительница Харькова Ирина Сорока осталась без своей инвалидной коляски и теперь не может самостоятельно передвигаться. Об этом девушка-инвалид вечером 27 января сообщила в Facebook

В Киеве две женщины украли ящик с пожертвованиями для больных детей © Ben Pearce / flickr

При этом воров не остановил замок, который девушка вешала на свое средство передвижения. Ирина Сорока недоумевает, кому могла понадобиться инвалидная коляска.

«Кем нужно быть, чтобы совершить такой поступок. Я в шоке… Сложно даже что-то писать. Только трясет все внутри и слезы на глаза накатываются», — написала харьковчанка.

Один из ее подписчиков в соцсети предположил, что коляску уже могли выставить на продажу в интернете.

Нашлись среди харковчан и те, кто готов объявить сбор денег на покупку новой коляски для Ирины Сороки.