Во Львове госпитализирован молодой человек, вернувшийся из Китая после обучения, сообщил замруководителя Львовского областного лабораторного центра Минздрава Украины Олег Когут 27 января

В результате вспышки заболевания коронавируса в Китае на текущий момент погибло более ста человек, общее количество заболевших превышает 4,5 тыс.

«Симптоматика у него незначительная, даже температуры нет, а болен он с 23 числа, еще будучи в Китае, он почувствовал себя не совсем хорошо — у него появился насморк и кашель, но каких-то других симптомов не было», — сказал Когут.

Коронавирус в цифрах © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Сообщается, что он сначала прибыл из Китая в Варшаву, откуда уже ехал до Львова автобусом. Сейчас власти устанавливают водителя и пассажиров, которые контактировали с парнем. Его мать сейчас тоже в больнице, правда, признаков заболевания у нее нет.

Предварительные анализы не показали наличие коронавируса, более подробные исследования будут проведены 28 января, говорится в сообщении.