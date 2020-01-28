Известная российская певица украинского происхождения Наташа Королева опубликовала видео празднования китайского Нового года в Instagram в воскресенье, 26 января. Поклонники продолжают комментировать ее новый имидж

«Вот и наступил Китайский Новый год!!! И мы в гостях у нашего друга Гии Эрадзе отмечаем и обсуждаем предстоящее невероятное шоу Тарзана 8 Марта в @vegascrocuscity!!! Ух, будет что-то суперкрутое!!! Милые дамы, не пропустите!!! Ссылка на билеты в шапке профиля!!!», — написала она.

На пост артистки стали реагировать ее подписчики (орфография и пунктуация сохранены).

— Губы наверное делал(а) косметолог завистник(ца) специально изуродовала натуральные губы, чтобы стереть всю индивидуальность, — пишет одна из подписчиц звезды.

Певица Наташа Королева создала в Подмосковье «маленькую Украину» © Скриншот из видео 1+1

— Да Наташенька вы красавица и зачем было портить естественную красоту, — выражает свои эмоции третья.

— Губы подкачала, видно, — обращает внимание еще одна поклонница Королевой.

— А как на счёт того, что в Китае эпидемия и там сейчас не до праздника, да и зачем им китайский новый год, если наш уже прошел, — комментирует пост звезды еще одна подписчица, обращая внимание на продолжающуюся в стране вспышку коронавируса.

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