«Вот и наступил Китайский Новый год!!! И мы в гостях у нашего друга Гии Эрадзе отмечаем и обсуждаем предстоящее невероятное шоу Тарзана 8 Марта в @vegascrocuscity!!! Ух, будет что-то суперкрутое!!! Милые дамы, не пропустите!!! Ссылка на билеты в шапке профиля!!!», — написала она.
На пост артистки стали реагировать ее подписчики (орфография и пунктуация сохранены).
— Губы наверное делал(а) косметолог завистник(ца) специально изуродовала натуральные губы, чтобы стереть всю индивидуальность, — пишет одна из подписчиц звезды.
- Наташа…верни назад губы…они были самые красивые…сейчас ужас, — отвечает другая.
— Да Наташенька вы красавица и зачем было портить естественную красоту, — выражает свои эмоции третья.
— Губы подкачала, видно, — обращает внимание еще одна поклонница Королевой.
— А как на счёт того, что в Китае эпидемия и там сейчас не до праздника, да и зачем им китайский новый год, если наш уже прошел, — комментирует пост звезды еще одна подписчица, обращая внимание на продолжающуюся в стране вспышку коронавируса.