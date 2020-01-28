В населенном пункте Рыбацкое Херсонской области на предприятии «Магия ягод» в января начали собирать садовую землянику. Об этом пишет издание «Типичный Херсон» во вторник, 28 января

Жители Херсона жалуются на летящие из окон бутылки и колбасу - СМИ © пресс-служба Херсонского горсовета

«Эти процессы безвредны для ремонтантных сортов земляники садовой, так как количество плодоношения, заложенная природой, практически не ограничено. Этого нельзя сказать о традиционных сортах. После плодоношения эти ягоды значительно снизят урожайность в сезон», — сообщила Ирина Савченко, работающая на производстве в Рыбацком.

При этом она уточнила, что при посадке ягод в последующие периоды, необходимо учитывать изменение климата в Херсонской области.