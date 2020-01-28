Издание уточняет, что собираются небольшие урожаи.
«Эти процессы безвредны для ремонтантных сортов земляники садовой, так как количество плодоношения, заложенная природой, практически не ограничено. Этого нельзя сказать о традиционных сортах. После плодоношения эти ягоды значительно снизят урожайность в сезон», — сообщила Ирина Савченко, работающая на производстве в Рыбацком.
При этом она уточнила, что при посадке ягод в последующие периоды, необходимо учитывать изменение климата в Херсонской области.