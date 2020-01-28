Госпредприятие «Укрзализныця» нуждается в 51,2 миллиардах гривен (130,9 миллиардах рублей) для модернизации более 2 тысяч локомотивов в течение следующих шести лет. Об этом член правления компании Франтишек Буреш сообщил в комментарии «Радио Свобода» 27 января

Тише едешь, от цели дальше будешь. Пять лет до смерти железных дорог Украины © commons.wikimedia.org, vladvadimable

«Сейчас нам приходится балансировать между обновлением подвижного состава, модернизацией, переоснащением, капитальными и текущими ремонтами локомотивов», — сказал Буреш.

Так, он сообщил, что к 2025 году планируется с привлечением украинских производителей восстановить и модернизировать 1023 локомотива, а также осуществить капитальный ремонт 1049 единиц тягового подвижного состава.

Для этих целей «Укрзализныця» нуждается в 51,2 миллиардах гривен.

Как сообщалось в декабре 2019 года, «Укрзализныця» за счет роста тарифов планирует обновить парк пассажирских вагонов. Планируется закупка 26 вагонов и модернизация еще 40.