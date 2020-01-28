По его словам, что парк локомотивов «Укрзализныци» на сегодняшний день морально и физически устарел: износ электровозов составляет 94,4%, тепловозов — 98,3%. Из общего инвентарного парка локомотивов лишь 190 единиц, или 5,3%, моложе 25 лет.
«Сейчас нам приходится балансировать между обновлением подвижного состава, модернизацией, переоснащением, капитальными и текущими ремонтами локомотивов», — сказал Буреш.
Так, он сообщил, что к 2025 году планируется с привлечением украинских производителей восстановить и модернизировать 1023 локомотива, а также осуществить капитальный ремонт 1049 единиц тягового подвижного состава.
Для этих целей «Укрзализныця» нуждается в 51,2 миллиардах гривен.
Как сообщалось в декабре 2019 года, «Укрзализныця» за счет роста тарифов планирует обновить парк пассажирских вагонов. Планируется закупка 26 вагонов и модернизация еще 40.