Парамедик Ярина Черноуз, участвовавшая в так называемой антитеррористической операции, устроила скандал после того, как водитель междугороднего пассажирского автобуса отказался выключить сериал на русском языке. Об этом она написала 17 января на своей странице в Facebook

«Квартал 95» продал своего «Папика» российскому телеканалу СТС © СТС После этого водитель согласился высадить украинку посреди дороги, «чтобы дальше смотреть в покое российское кино». В июле на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.