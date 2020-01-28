Зеленский заявил, что Освенцим освободили украинцы

«Вот вы смеялись над анекдотом, что Берлин брал 1-й Украинский фронт, а значит, украинцы победили Гитлера. А Зеленский на полном серьезе рассказывает про 1-й Украинский фронт и украинцев, освободивших Освенцим», — говорится в посте.
Зеленский упомянул о 1-м Украинском фронте. Он рассказал, что бойцы 322-й дивизии и ударный батальон 100-й Львовской дивизии первыми вошли в лагерь под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро. Кроме того, он напомнил о командире танка Т-34 Игоре Побирченко, вместе с экипажем разбившем ворота лагеря.
1-й Украинский фронт — оперативно-стратегическое объединение советских войск во время Великой Отечественной войны. Был образован на юго-западном направлении 20 октября 1943 года, до этого именовался Воронежским фронтом.