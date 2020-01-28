С 28 января все школы и детские сады Северодонецка уходят на карантин. Ожидается, что образовательный процесс возобновится через неделю.
В Одессе с 28 января общеобразовательные школы закрываются на двухнедельный карантин. С прошлой недели уровень заболеваемости гриппом вырос почти на 30%, что на 7,6% превышает эпидемический порог.
Кроме того, агентство напоминает, что в 59 школах Донецкой области (ее части подконтрольной Киеву) полностью остановлено обучение, а в девяти — частично. На карантин полностью были закрыты школы в Доброполье, Покровске, Селидово, Мирнограде, Новогродовке, Лимане и Мангушском районе. Частично — в Мариуполе и Краматорске.
В семи волынских школах уже приостановили обучение. На карантин закрыли школы в Камень-Каширском, Маневичском, Луцком и Гороховском районах.
По состоянию на 27 января в Винницкой области на карантин закрыли 13 школ, также уточняет агентство. Обучение приостановили в образовательных учреждениях Тывровского, Тульчинского, Хмельницкого и Жмеринского и районов.