В связи со вспышкой гриппа и других острых вирусных инфекций, в ряде регионов Украины со вторника, 28 января, школы уходят на карантин. Об этом пишет «РБК-Украина»

Школы и детсады Бердянска закрыли на карантин © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

В Одессе с 28 января общеобразовательные школы закрываются на двухнедельный карантин. С прошлой недели уровень заболеваемости гриппом вырос почти на 30%, что на 7,6% превышает эпидемический порог.

Кроме того, агентство напоминает, что в 59 школах Донецкой области (ее части подконтрольной Киеву) полностью остановлено обучение, а в девяти — частично. На карантин полностью были закрыты школы в Доброполье, Покровске, Селидово, Мирнограде, Новогродовке, Лимане и Мангушском районе. Частично — в Мариуполе и Краматорске.

В семи волынских школах уже приостановили обучение. На карантин закрыли школы в Камень-Каширском, Маневичском, Луцком и Гороховском районах.

По состоянию на 27 января в Винницкой области на карантин закрыли 13 школ, также уточняет агентство. Обучение приостановили в образовательных учреждениях Тывровского, Тульчинского, Хмельницкого и Жмеринского и районов.