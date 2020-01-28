Украинский политолог Сергей Белашко оценил слова президента Украины Владимира Зеленского о причастности СССР к началу Второй мировой войны. Соответствующий пост он опубликовал 27 января на своей странице в Facebook

Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Очередной провал спичрайтеров, которые использовали речь то ли Порошенко, то ли Яценюка, не удосужившись даже адаптировать с учётом того, что произносить её должен еврей и внук ветерана ВОВ. Зеленский читал с запинками, явно видел текст впервые и, по-моему, не всегда понимал, о чём это он вообще вещает. По итогу, закономерно выставил себя идиотом. В третий раз за три зарубежных визита в течение недели», — написал Белашко.

Накануне Зеленский заявил, что в развязывании Второй мировой войны наравне с фашистской Германией виноват Советский Союз.