По словам украинского лидера, в развязывании войны наравне с фашистской Германией виноват Советский Союз.
Зеленский добавил, что Польша первой почувствовала на себе «сговор тоталитарных режимов».
«Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», — отметил президент Украины.
Немецкая оккупация закончилась в 1945 году поражением Германии от антигитлеровской коалиции. Красная армия выбила захватчиков с территории СССР и Польши. В январе 1945 года была освобождена Варшава, а к февралю — почти вся Польша.