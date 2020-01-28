Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой заявил о причастности Советского Союза к началу Второй мировой войны. Об этом 27 января сообщает «Страна.ua»

Политолог Кочетков объяснил, почему у России и Польши разный взгляд на историю Второй мировой войны © Скриншот с видео Украина.ру

Зеленский добавил, что Польша первой почувствовала на себе «сговор тоталитарных режимов».

«Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», — отметил президент Украины.

Немецкая оккупация закончилась в 1945 году поражением Германии от антигитлеровской коалиции. Красная армия выбила захватчиков с территории СССР и Польши. В январе 1945 года была освобождена Варшава, а к февралю — почти вся Польша.