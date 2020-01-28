Политолог Кочетков объяснил, почему у России и Польши разный взгляд на историю Второй мировой войны
Политолог Кочетков объяснил, почему у России и Польши разный взгляд на историю Второй мировой войны
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По словам украинского лидера, в развязывании войны наравне с фашистской Германией виноват Советский Союз.

Зеленский добавил, что Польша первой почувствовала на себе «сговор тоталитарных режимов». 

«Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», — отметил президент Украины.

Немецкая оккупация закончилась в 1945 году поражением Германии от антигитлеровской коалиции. Красная армия выбила захватчиков с территории СССР и Польши. В январе 1945 года была освобождена Варшава, а к февралю — почти вся Польша.