«Президент неизменно выражал свое разочарование тем, что Соединенные Штаты несут львиную долю ответственности за помощь Украине и что европейские страны не выполняют свою роль. Президент также выражал обеспокоенность коррупцией на Украине. Я никогда не слышал, чтобы он связывал помощь Украине с расследованиями в отношении семьи Байдена или Burisma», — заверил Шорт.
Накануне стало известно, что бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в своих пока не опубликованных мемуарах расскажет, как Трамп пытался путем задержки помощи Украине добиться проведения Киевом расследования деятельности Байдена и его сына.