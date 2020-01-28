Президент США Дональд Трамп никогда не связывал оказание военной помощи Украине с началом расследования в отношении семьи бывшего вице-президента США Джо Байдена и компании Burisma. Об этом заявил глава аппарата вице-президента США Майка Пенса - Марк Шорт, передает 28 января РИА Новости

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