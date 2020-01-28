Президент Украины Владимир Зеленский не принял участие во Всемирном форуме памяти Холокоста потому, что хочет добиться пересмотра роли украинских правых во Второй мировой войне и не хочет подвергаться критике за свою позицию. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал политолог Руслан Бортник

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«Другими словами, он хочет добиться изменения позиции Израиля, США или других стран в оценке участия в трагических событиях Второй мировой войны лидеров украинских правых. Именно поэтому он поехал в Израиль и именно поэтому не пошел на сам форум, чтобы лишний раз не подвергаться критике со стороны других стран за такое отношение к истории», — отметил Бортник.

В то же время Зеленский отправился в Польшу на мероприятия, посвященные 75-летней годовщине освобождения немецкого концлагеря «Аушвиц-Биркенау», потому что точно знал, что у него будет подходящий фон, чтобы заявить о неправомерности обвинений в адрес Украины.