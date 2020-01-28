По мнению эксперта, проблема участия в Холокосте украинских лидеров правого движения, которых пытаются героизировать на Украине, изолирует Зеленского от каналов коммуникации со многими мировыми лидерами. Эту проблему он пытается решить не путем трансформации внутренней гуманитарной политики, а путем дипломатии.
«Другими словами, он хочет добиться изменения позиции Израиля, США или других стран в оценке участия в трагических событиях Второй мировой войны лидеров украинских правых. Именно поэтому он поехал в Израиль и именно поэтому не пошел на сам форум, чтобы лишний раз не подвергаться критике со стороны других стран за такое отношение к истории», — отметил Бортник.
В то же время Зеленский отправился в Польшу на мероприятия, посвященные 75-летней годовщине освобождения немецкого концлагеря «Аушвиц-Биркенау», потому что точно знал, что у него будет подходящий фон, чтобы заявить о неправомерности обвинений в адрес Украины.