«Очень часто Украину ассоциируют именно с Бандерой, а если мы возьмем результаты последних выборов, мы поймем, что эта идеология не получила поддержку избирателей. Любое утверждение мы должны проверять на практике, в данном случае практика — это выборы. Украина — демократическая страна, и каждый имеет право высказывать свое мнение, но это не означает, что эта идеология, в отличие от эпохи Порошенко, остается доминирующей», — отметил политолог.
Ранее послы Польши и Израиля осудили марш украинских неонацистов в честь 111-й годовщины со дня рождения главы Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры, который состоялся 1 января.