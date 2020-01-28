Украина для многих связана с лидером националистического движения Степаном Бандерой, хотя эта идеология, исходя из результатов выборов, не доминирует, считает политолог Руслан Бизяев. Об этом он рассказал в комментарии изданию Украина.ру

«Очень часто Украину ассоциируют именно с Бандерой, а если мы возьмем результаты последних выборов, мы поймем, что эта идеология не получила поддержку избирателей. Любое утверждение мы должны проверять на практике, в данном случае практика — это выборы. Украина — демократическая страна, и каждый имеет право высказывать свое мнение, но это не означает, что эта идеология, в отличие от эпохи Порошенко, остается доминирующей», — отметил политолог.