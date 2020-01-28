Даже если признать, что русские, белорусы и украинцы — народ одного корня, а для этого есть основания, то это вовсе не значит, что все они должны быть в составе того государства, которым является современная Российская Федерация. Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Белорусский политолог Дзермант: Я бы говорил не о русской ирреденте, а о Союзе Русских народов в будущем © Facebook, Алексей Дзермант Богдан Безпалько предложил закрепить в документе право на воссоединение всего Русского мира, чтобы любой регион Украины и Белоруссии имел бы возможность присоединения к РФ на основании этого пункта, а не только на основании права наций на самоопределение.

«Я бы говорил скорее об учреждении нового Союза, например, Союза русских народов, если заглядывать в будущее. Также нет ничего необычного, если один народ живёт в разных государствах, например, вспомним немцев в ФРГ, Австрии, Швейцарии или арабов с их многочисленными государствами», — сказал эксперт.

Другое дело, продолжил Дзермант, государства, образовавшиеся после распада СССР, не должны враждовать между собой, поэтому оптимальным вариантом было бы создание современных наднациональных союзов по типу Евросоюза.

Политолог подчеркнул, что это не имеет ничего общего с ирредентой (политика по объединению народа, нации, этноса в рамках единого государства. — Ред.), которая может спровоцировать очень серьёзные конфликты между странами, вплоть до войны.

Также собеседник издания не согласен, что общность русских народов почему-то ограничивается только Надднепрянской Украиной, так как население Волыни очень близко в языковом и культурном плане жителям Брестского Полесья и тоже заслуживают считаться одним с ними народов.