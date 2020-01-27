Для «Укрзализницы» потеря транзитной логистики со странами СНГ означает невозможность закупить даже вагоны отечественного производства. Об этом в ходе пресс-конференции 27 января рассказал экономист Всеволод Степанюк

Кущ: Если страной руководят «шоумены», она получает «шоу» вместо железной дороги © Facebook, Алексей Кущ

«До Майдана Украина львиную долю прибыли получала от транзитных перевозок. Через наши порты шли грузы половины СНГ — России, Казахстана, например. И тариф на такую перевозку был и есть, как и во всех странах, выше тарифа на внутреннюю перевозку», — пояснил Степанюк.

Транзитное сообщение, продолжил эксперт, исчезало по мере накала отношений с РФ после 2014 года, хотя тенденция к снижению наметилась с 2012 года ввиду того, что РФ перестраивалась на собственные порты, а спрос на нефтепродукты, металл и удобрения в Европе шел на спад.

Таким образом, по состоянию на 2018 год ж/д транзит грузов между двумя странами упал в 5 раз. Поэтому «Укрзализница» сейчас просто не может купить вагоны, которые производятся в Украине, подытожил специалист.