В 2018 году Константинопольский патриарх Варфоломей предоставил автокефалию «Православной церкви Украины», которая была создана из двух раскольнических структур. Русская и Украинская православные церкви не признают ее канонической церковью.
«К большому сожалению, создаются и апробируются технологии, направленные, в частности, на ослабление единства православия, на деградацию христианской духовности и культуры. Плоды действий этих сил, враждебных духу Евангелия, мы видим, в частности, на украинской земле», — сказал он.
Религиозный деятель отметил, что раскол между православными церквями спровоцирован внешними политическими силами, которые использовали факт перемен в политической географии Восточной и Южной Европы.
По его мнению, эти силы стремятся разрушить жизненно важное для всего православия единство греков и славян, изолировать самую большую среди церквей Русскую Православную церковь, а также нарушить чистоту канонического устройства.
Исказить учение церкви пытаются те, кто понимает, какую важную миссию совершает сегодня церковь в христовом мире, какое значение православная вера имеет для всего человечества, и в первую очередь — в отстаивании традиционных ценностей, подытожил Кирилл.