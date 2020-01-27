Технологии ослабления единства православных церквей были опробованы на Украине. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 27 января на церемонии открытия XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце

Патриарх Кирилл связал поражение Порошенко на выборах с его вмешательством в дела церкви © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

«К большому сожалению, создаются и апробируются технологии, направленные, в частности, на ослабление единства православия, на деградацию христианской духовности и культуры. Плоды действий этих сил, враждебных духу Евангелия, мы видим, в частности, на украинской земле», — сказал он.

Религиозный деятель отметил, что раскол между православными церквями спровоцирован внешними политическими силами, которые использовали факт перемен в политической географии Восточной и Южной Европы.

По его мнению, эти силы стремятся разрушить жизненно важное для всего православия единство греков и славян, изолировать самую большую среди церквей Русскую Православную церковь, а также нарушить чистоту канонического устройства.

Исказить учение церкви пытаются те, кто понимает, какую важную миссию совершает сегодня церковь в христовом мире, какое значение православная вера имеет для всего человечества, и в первую очередь — в отстаивании традиционных ценностей, подытожил Кирилл.