Конституционный суд Украины отказался принять к рассмотрению закон об особом статусе Донбасса. Об этом в 27 января сообщает пресс-служба инстанции

Корнилов: Для забывчивых напоминаю, как пять лет назад рождалось Второе Минское соглашение © РИА Новости, Александр Натрускин

В ведомстве уточнили, что постановление касается обращения 53 депутатов Верховной рады от 19 июля 2019 года о рассмотрении закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», которое инициировали депутаты прошлого созыва от партии «Самопомощь».

Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» действует с 2014 года, 18 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский продлил его действие еще на один год.

Документ предусматривает, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса демократических выборов.

Согласно Минским соглашениям, на Украине должна пройти конституционная реформа с закреплением в основном документе на постоянной основе особого статуса самоуправления Донбасса, чего до сих пор не произошло.

Глава президентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко сообщил ранее, что депутаты Рады планируют в 2020 году разработать и принять новый закон, на что может уйти еще около года.