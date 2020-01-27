«Вынесено постановление Большой палаты КСУ об отказе в открытии конституционного производства», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что постановление касается обращения 53 депутатов Верховной рады от 19 июля 2019 года о рассмотрении закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», которое инициировали депутаты прошлого созыва от партии «Самопомощь».
Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» действует с 2014 года, 18 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский продлил его действие еще на один год.
Документ предусматривает, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса демократических выборов.
Согласно Минским соглашениям, на Украине должна пройти конституционная реформа с закреплением в основном документе на постоянной основе особого статуса самоуправления Донбасса, чего до сих пор не произошло.
Глава президентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко сообщил ранее, что депутаты Рады планируют в 2020 году разработать и принять новый закон, на что может уйти еще около года.