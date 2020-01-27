Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение российского лидера Владимира Путина присутствовать на Параде Победы, который пройдет в Москве 9 Мая, сообщил в понедельник, 27 января, посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев, пишет РИА Новости

Бацька в истерике, рубит, но нефть не течет. Хитрый план Лукашенко на 2020 год © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк Александр Григорьевич Лукашенко принял приглашение президента России Владимира Владимировича Путина принять участие в торжествах на Красной площади 9 Мая 2020 года в Москве», — сказал Мезенцев журналистам.

Юбилейные мероприятия по случаю празднования 75-летия Победы пройдут в российской столице 9 Мая 2020 года.