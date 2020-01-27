Человека, похожего на соратника экс-президента Украины Петра Порошенко Игоря Кононенко, заметили на теннисном турнире Australian Open. Об этом 26 января сообщило издание «Главком»

Кононенко заметили на трибуне во время поединка первой ракетки Украины Элины Свитолиной и испанки Гарбинье Мугуруса.

Правила бегства. Соратнику экс-президента Порошенко Кононенко удалось улизнуть из Украины © Facebook Игоря Кононенко Гаэле Монфисе и всей звездной группе поддержки спортсменки.

Бывший депутат от «Блока Петра Порошенко» Игорь Кононенко был задержан в аэропорту Борисполь 17 октября 2019 года и практически сразу же отпущен.

18 октября он заявил, что летит в Стамбул, а потом в Китай, но обещал вернуться 28 или 29 октября, однако с тех пор на Украине не появлялся.