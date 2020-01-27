Кононенко заметили на трибуне во время поединка первой ракетки Украины Элины Свитолиной и испанки Гарбинье Мугуруса.

Правила бегства. Соратнику экс-президента Порошенко Кононенко удалось улизнуть из Украины
Правила бегства. Соратнику экс-президента Порошенко Кононенко удалось улизнуть из Украины
© Facebook Игоря Кононенко
Экс-депутат попал в объектив камеры в тот момент, когда комментатор рассказывал о бойфренде украинки — темнокожем 33-летнем французе Гаэле Монфисе и всей звездной группе поддержки спортсменки.

Бывший депутат от «Блока Петра Порошенко» Игорь Кононенко был задержан в аэропорту Борисполь 17 октября 2019 года и практически сразу же отпущен.

18 октября он заявил, что летит в Стамбул, а потом в Китай, но обещал вернуться 28 или 29 октября, однако с тех пор на Украине не появлялся.