Кононенко заметили на трибуне во время поединка первой ракетки Украины Элины Свитолиной и испанки Гарбинье Мугуруса.
Экс-депутат попал в объектив камеры в тот момент, когда комментатор рассказывал о бойфренде украинки — темнокожем 33-летнем французе Гаэле Монфисе и всей звездной группе поддержки спортсменки.
Бывший депутат от «Блока Петра Порошенко» Игорь Кононенко был задержан в аэропорту Борисполь 17 октября 2019 года и практически сразу же отпущен.
18 октября он заявил, что летит в Стамбул, а потом в Китай, но обещал вернуться 28 или 29 октября, однако с тех пор на Украине не появлялся.