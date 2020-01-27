Агентство РИА Мелитополь в понедельник, 27 января, обратилось в компанию «Новая почта» за разъяснениями относительно возможного уничтожения посылок из Китая в связи с распространением эпидемии коронавируса

В связи с эпидемией коронавируса в Китае в соцсетях массово стали распространяться сообщения о том, что якобы посылки, которые прибывают в Украину из Китая, будут сжигать.

Минздрав Украины разъяснил ситуацию с коронавирусом в Киеве © zik.ua

Представители компании отметили, что в настоящее время в почтовых отделениях не введены отграничения на получение товаров из Китая, продукция не проверяется, «не совершают сотрудники почты и другие манипуляции, о которых шла речь выше».