Глава правоохранительного комитета Рады Денис Монастырский считает, что в закрытости главы СБУ Ивана Баканова нет ничего необычного. Об этом 27 января он рассказал в интервью «РБК-Украина»

«Ни один глава СБУ до сих пор не был контактным человеком. Многие из них становятся яркими политиками, которые сегодня находятся в парламенте или постоянно присутствуют в орбите власти. Глава СБУ, находясь в этом статусе, никогда не был контактным человеком, и это абсолютно нормально», — заявил он.

Временный глава СБУ Баканов считает «112» и NewsOne террористами. Что здесь не так? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Ивана Баканова, Монастырский отметил, что в команде президента были сомнения, способен ли он будет управиться с этой системой.

При этом депутат отметил, что, по его мнению, Баканов он с этой задачей однозначно справился.

«Но, конечно же, система на протяжении многих лет была очень закрытой и натягивала на себя полномочия. Это было ее рефлекторное желание, что вот я набираю права, но никогда не отдаю. Поменять этот рефлекс очень тяжело. Думаю, что сегодня в СБУ происходит именно вот этот процесс переделывания рефлексов», — заявил депутат.