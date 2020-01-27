«Ищенко о главном»: молчание Польши и Украины о Холокосте
«Ищенко о главном»: молчание Польши и Украины о Холокосте
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«Наши страны и народы — это не просто соседи. Мы — братья и сестры, и об этом мы никогда не должны забывать», — заявил Зеленский.

Он поблагодарил Польщу за поддержку Украины и пригласил Дуду приехать на Украину с официальным визитом. 