Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский и польский народы являются братскими и об этом нельзя забывать. Об этом 27 января он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Анджеем Дудой в Польше, которую обнародовал Офис президента Украины в Telegram

«Ищенко о главном»: молчание Польши и Украины о Холокосте © Он поблагодарил Польщу за поддержку Украины и пригласил Дуду приехать на Украину с официальным визитом.