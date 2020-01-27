В Офисе генпрокурора надеются на скорую экстрадицию из Болгарии Алексея Левина (Москаленко), который подозревается в организации убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка, передает 27 января «Украинские новости»

«В наших интересах, чтобы все процедуры (экстрадиционные) состоялись и быстро, и законно», — сказал Рябошапка.

В Болгарии задержали еще одного подозреваемого в убийстве Гандзюк – Офис генпрокурора © Facebook, Хто замовив Катю Гандзюк?

Летом 2018 года Гандзюк облили серной кислотой, из-за чего она получила ожоги около 40% кожи и сильное повреждение глаз. В ноябре Гандзюк скончалась в киевской больнице.

Подозреваемыми по делу Гандзюк также проходят Владислав Мангер и Евгений Рищук. Еще одного подозреваемого в убийстве, Игоря Павловского, суд заключил под стражу 21 января.