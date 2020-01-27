«В наших интересах, чтобы все процедуры (экстрадиционные) состоялись и быстро, и законно», — сказал Рябошапка.
По его словам, Украина уже работает над экстрадицией главного подозреваемого из Болгарии.
Летом 2018 года Гандзюк облили серной кислотой, из-за чего она получила ожоги около 40% кожи и сильное повреждение глаз. В ноябре Гандзюк скончалась в киевской больнице.
Подозреваемыми по делу Гандзюк также проходят Владислав Мангер и Евгений Рищук. Еще одного подозреваемого в убийстве, Игоря Павловского, суд заключил под стражу 21 января.