На прошлой неделе президент Украины полетел в Израиль, но в последний момент не пошел на форум, посвященный памяти жертв Холокоста. После этого он отправился в Польшу, где принял участие в вечере по случаю 75-й годовщины освобождения Освенцима, оказавшись рядом с президентом Анджеем Дудой, конфликтующем с Россией.
«Конечно, визит в Польшу это демонстрация определенных совпадающих векторов. Можно назвать коалицию, но проблема в том, что она не способствует улучшению отношений с Израилем. В Польше был послевоенный погром в Кельце 1946 года, и есть свои проблемы с Тель-Авивом», — сообщил политолог.
При этом он добавил, что это временная позиция и ее можно назвать «антироссийской».
«Но главный вопрос для государств — улучшение отношений с Израилем… Единственный конструктивный вектор сейчас для них — выступить с осуждением России и СССР», — добавил Асафов.
Погром в Кельце — самый крупный послевоенный погром против еврейского населения в Польше, проведенный в 1946 году антисемитски настроенным польским населением города.