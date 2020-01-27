Политолог Александр Асафов в понедельник, 27 января, прокомментировал изданию Украина.ру посещение президентом Украины Владимиром Зеленским мероприятия памяти жертв Холокоста в Польше и отказ от визита на аналогичное событие в Израиль

На прошлой неделе президент Украины полетел в Израиль, но в последний момент не пошел на форум, посвященный памяти жертв Холокоста. После этого он отправился в Польшу, где принял участие в вечере по случаю 75-й годовщины освобождения Освенцима, оказавшись рядом с президентом Анджеем Дудой, конфликтующем с Россией.

«Конечно, визит в Польшу это демонстрация определенных совпадающих векторов. Можно назвать коалицию, но проблема в том, что она не способствует улучшению отношений с Израилем. В Польше был послевоенный погром в Кельце 1946 года, и есть свои проблемы с Тель-Авивом», — сообщил политолог.

Асафов: Двери России должны быть открыты для тех, кто хочет в неё войти © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Но главный вопрос для государств — улучшение отношений с Израилем… Единственный конструктивный вектор сейчас для них — выступить с осуждением России и СССР», — добавил Асафов.

Погром в Кельце — самый крупный послевоенный погром против еврейского населения в Польше, проведенный в 1946 году антисемитски настроенным польским населением города.