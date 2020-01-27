Президент Украины Владимир Зеленский пытается найти точки соприкосновения с Польшей, несмотря на различия в трактовке истории, так как она – один из главных украинских торгово-экономических партнеров. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал политолог Руслан Бизяев

По мнению эксперта, своим отказом от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле Зеленский не показывал приверженности «антироссийской коалиции».

«Я не думаю, что Зеленский будет участвовать в каких-то коалициях во вред Украине. И я не думаю, что Польша — это тот игрок, который реально может создать какую-то коалицию. Хотеть можно чего угодно, и история Польши тому яркий пример. А получается, как говорил покойный Черномырдин, "как всегда"», — отметил Бизяев.

«Путин доминировал в Иерусалиме, а Зеленский был зол». Мировые СМИ о форуме памяти Холокоста © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«У Польши своя повестка дня, у Украины — своя. Нужно найти точки соприкосновения, уходя от любого негатива, порождаемого разным мнением об исторических героях Украины и Польши», — добавил Бизяев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Израиль, но не появился на памятных мероприятиях Всемирного форума Холокоста, чем вызвал недоумение организаторов и израильских СМИ.