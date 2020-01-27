По мнению эксперта, своим отказом от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле Зеленский не показывал приверженности «антироссийской коалиции».
«Я не думаю, что Зеленский будет участвовать в каких-то коалициях во вред Украине. И я не думаю, что Польша — это тот игрок, который реально может создать какую-то коалицию. Хотеть можно чего угодно, и история Польши тому яркий пример. А получается, как говорил покойный Черномырдин, "как всегда"», — отметил Бизяев.
По словам политолога, Зеленский выстраивает диалог с Польшей, которая является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Украины.
«У Польши своя повестка дня, у Украины — своя. Нужно найти точки соприкосновения, уходя от любого негатива, порождаемого разным мнением об исторических героях Украины и Польши», — добавил Бизяев.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Израиль, но не появился на памятных мероприятиях Всемирного форума Холокоста, чем вызвал недоумение организаторов и израильских СМИ.