Украинские 10-летние евробонды приобрели 200 инвестиционных фондов из 31 страны. Об этом 27 января сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова в Facebook

«Благодаря публичному размещению 10-летних бондов, номинированных в евро, нам удалось существенно расширить инвестиционную базу. Мы рады видеть среди традиций своих инвесторов как глобальные инвестиционные фонды с безупречной репутацией, так и небольшие пенсионные и страховые фонды, преимущественно, из стран ЕС», — написала она.

Долговая яма Украины. Сколько, кому и есть ли деньги © РИА Новости, Александр Демьянчук | Перейти в фотобанк

Географическая структура инвесторов выпуска: Великобритания — 42%, США — 34%, страны ЕС — 19%, страны Азии и Ближнего Востока — 5%.