«Благодаря публичному размещению 10-летних бондов, номинированных в евро, нам удалось существенно расширить инвестиционную базу. Мы рады видеть среди традиций своих инвесторов как глобальные инвестиционные фонды с безупречной репутацией, так и небольшие пенсионные и страховые фонды, преимущественно, из стран ЕС», — написала она.
Также министр сообщила, что 85% инвесторов являются фонды, управляющие активами, 7% — хеджфонды, пенсионные и страховые фонды — 6%, а доля банков составила 2%.
Географическая структура инвесторов выпуска: Великобритания — 42%, США — 34%, страны ЕС — 19%, страны Азии и Ближнего Востока — 5%.