Центр гриппа Академии медицинских наук Украины, работающий с 1980-х годов и в 2007 году признанный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) национальным центром гриппа, власть хочет закрыть, сообщила на пресс-конференции в Киеве Алла Мироненко, завотделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней

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Но такой же центр был создан на базе Центра общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве в 2015 году (как объясняет Мироненко, после пандемии), куда привезли спецоборудование. Этот центр хотел тоже получить от ВОЗ такой же статус национального. И в 2018 году под нажимом его признали таковым.

«Мы сотрудничаем с мировыми центрами гриппа, с тем же CDC (Центром по контролю и профилактике заболеваний США) и центром гриппа в Лондоне — это самые близкие к нам, и они знают цену нашей работе. Руководитель лондонского центра приезжал на процедуру признания министерского центра. Он признал, но под нажимом, но настаивал на том, что мы должны работать вместе, так он не хотел терять нас», — рассказала инфекционист.

Гендиректор Центра общественного здоровья Владимир Курпита согласился с британским специалистом и пообещал издать общий приказ о совместной работе министерства и НАМН. Но как только зарубежные гости уехали, ЦОЗ изменил решение и теперь хочет оставить национальным центром гриппа свой центр, рассказала Мироненко.