Заявление парламента Ирана о том, что бортовые самописцы самолета PS752 будут оставаться в этой стране, является косвенным признаком того, что на них содержатся записи, свидетельствующие об отягчающих фактах поведения Тегерана. Такое мнение вечером 26 января выразила депутат Рады от «Европейской солидарности» Ирина Фриз в Facebook
«Таким может быть, например, факт обращения пилотов рейса к диспетчерам после первого попадания ракеты к диспетчерам. В очередной раз мы являемся свидетелями попыток Тегерана скрыть правду и уничтожить доказательства преступления», — написала она.
Он отметила, что партия требует возвращения бортовых самописцев PS752 Украине.
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