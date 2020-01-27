Игра на трагедии. Противники Зеленского пытаются использовать авиакатастрофу в Иране против президента
Игра на трагедии. Противники Зеленского пытаются использовать авиакатастрофу в Иране против президента
© Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк
«Таким может быть, например, факт обращения пилотов рейса к диспетчерам после первого попадания ракеты к диспетчерам. В очередной раз мы являемся свидетелями попыток Тегерана скрыть правду и уничтожить доказательства преступления», — написала она.

Он отметила, что партия требует возвращения бортовых самописцев PS752 Украине. 