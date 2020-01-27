«Теперь оспорено избрание вице-президентом ПАСЕ от России Петра Толстого. Чтобы стать вице-президентом Ассамблеи, ему придется пройти процедуру тайного голосования», — написал депутат.    

Лицом к лицу. Впервые за 5 лет делегации России и Украины встретятся в ПАСЕ
Лицом к лицу. Впервые за 5 лет делегации России и Украины встретятся в ПАСЕ
© РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк
Ранее он сообщал, что Украинская делегация в ПАСЕ оспорила полномочия российской делегации в Ассамблее по процедурным причинам.