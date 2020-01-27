Украинская делегация оспорила избрание вице-президентом ПАСЕ от России Петра Толстого. Об этом 27 января сообщил депутат Рады от «Европейской солидарности», член украинской делегации Алексей Гончаренко в своем Telegram

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