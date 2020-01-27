Украинская делегация оспорила избрание вице-президентом ПАСЕ от России Петра Толстого. Об этом 27 января сообщил депутат Рады от «Европейской солидарности», член украинской делегации Алексей Гончаренко в своем Telegram
«Теперь оспорено избрание вице-президентом ПАСЕ от России Петра Толстого. Чтобы стать вице-президентом Ассамблеи, ему придется пройти процедуру тайного голосования», — написал депутат.
Ранее он сообщал, что Украинская делегация в ПАСЕ оспорила полномочия российской делегации в Ассамблее по процедурным причинам.
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