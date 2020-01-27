В Харькове представители праворадикальных организаций сорвали пикет представителей партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», протестующих против притеснения русского языка. Об этом 27 января сообщает местное издание Depo.Харьков

«Насмешка над русскоговорящими людьми»: Андрей Лесик о новом законе об образовании © Facebook, Андрей Лесик Андрея Лесика, однако полиция не позволила им затеять драку.

«Противники пикета ОПЗЖ скандируют «Чемодан, вокзал, Россия», «Лесик — черт». Кто-то из толпы применил газовый баллончик. Продолжаются столкновения», — говорится в сообщении.

Ранее Верховная Рада приняла законопроект «О полном общем среднем образовании», который ликвидирует на Украине русскоязычные школы. При этом во многих регионах страны часто происходят скандалы на бытовой почве.

Андрей Лесик ранее называл этот закон насмешкой над русскоговорящими людьми, которые живут в Харькове, в русскоговорящем городе, отметив, что навязывание украинского языка в разных сферах вызывает обратную реакцию у русскоязычных граждан.