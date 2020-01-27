Самолет афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана. Такие сведения 27 января сообщил телеканал 1TV, позднее в руководстве страны подтвердили эту информацию

Сбивший самолет МАУ иранский военный находится в тюрьме - глава МИД Ирана © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк Ариф Нури заявил, что самолет, на борту которого предположительно были 83 человека, разбился в районе Дех Як. По предварительным данным, судно направлялось из Герата в Кабул.

В материале издания Tolo News в свою очередь говорится, что эта местность находится под контролем «Талибана». Источник журналистов добавил, что туда выехали «специальные силы».

Посольство РФ в Афганистане пока не располагает информацией о российских гражданах на борту разбившегося на востоке страны самолета, сейчас этот вопрос выясняется.