Представитель губернатора Газни Ариф Нури заявил, что самолет, на борту которого предположительно были 83 человека, разбился в районе Дех Як. По предварительным данным, судно направлялось из Герата в Кабул.
В материале издания Tolo News в свою очередь говорится, что эта местность находится под контролем «Талибана». Источник журналистов добавил, что туда выехали «специальные силы».
Посольство РФ в Афганистане пока не располагает информацией о российских гражданах на борту разбившегося на востоке страны самолета, сейчас этот вопрос выясняется.