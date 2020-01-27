В Нур-Султане в связи с сильным бураном объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил замглавы МВД Казахстана Юрий Ильин 27 января в службе центральных коммуникаций

Казахстан выдвинул Украине ультиматум за срыв авиационного контракта © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«Сегодня будем смотреть на ночную погоду, и, если погода продолжится, то завтра тоже будет режим ЧС. Мы будем оповещать, когда режим ЧС закроется», — цитирует руководителя пресс-службы акимата (региональный орган исполнительной власти. — Ред.) Нур-Султана Акмарал Олжабаеву Sputnik Казахстан.

Работодателям рекомендовано сократить график работы, однако коммунальные службы, полицейские, врачи продолжают работать в усиленном режиме. Помимо этого отменили занятия первой и второй смены для учащихся школ и колледжей, а также рекомендовали отменить занятия в вузах.

По данным «Казгидромет», в ближайшие сутки 29-30 января ожидается приход северо-западного антициклона, с которым ожидается похолодание и прекращение осадков.