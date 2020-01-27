Чиновник также отметил, что сейчас готовится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая в случае необходимости будет частично объявлять соответствующий режим в населенных пунктах Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей, в зависимости от ситуации.
«Сегодня будем смотреть на ночную погоду, и, если погода продолжится, то завтра тоже будет режим ЧС. Мы будем оповещать, когда режим ЧС закроется», — цитирует руководителя пресс-службы акимата (региональный орган исполнительной власти. — Ред.) Нур-Султана Акмарал Олжабаеву Sputnik Казахстан.
Работодателям рекомендовано сократить график работы, однако коммунальные службы, полицейские, врачи продолжают работать в усиленном режиме. Помимо этого отменили занятия первой и второй смены для учащихся школ и колледжей, а также рекомендовали отменить занятия в вузах.
По данным «Казгидромет», в ближайшие сутки 29-30 января ожидается приход северо-западного антициклона, с которым ожидается похолодание и прекращение осадков.