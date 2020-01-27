По поручению президента Украины Владимира Зеленского состоялось совещание оперативной группы по вопросам мониторинга и анализа ситуации относительно распространения нового коронавируса. Об этом 27 января сообщает СНБО Украины в Facebook

Отмечается, что состоялось совещание оперативной группы по вопросам мониторинга и анализа ситуации относительно распространения нового коронавируса 2019-n-CoV в мире.

Члены группы оценили угрозу национальной безопасности Украины, состояние организации противоэпидемической защиты населения Украины, в частности, граждан и работников дипломатических миссий Украины, находящихся на территории КНР.

«Во время совещания Секретарь СНБО Украины отметил первоочередности выполнения задачи по усиленному контролю над ситуацией в части возможности распространения нового коронавируса и слаженной работы всех органов власти по организации соответствующих мероприятий», — говорится в сообщении.