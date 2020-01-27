Три представителя международных организаций войдут в новый состав комиссии, которая будет выбирать директора ГБР. Об этом 27 января в интервью «РБК-Украина» рассказал глава правоохранительного комитета Рады Денис Монастырский

Депутат Монастырский рассказал, когда назначат нового главу ГБР © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Я, скажу честно, очень скептически отношусь к участию международных экспертов в конкурсных комиссиях, потому что возникает вопрос вообще о субъектности и суверенитете государства. Но в то же время я считаю абсолютно правильной модель не внешнего, а внутреннего контроля за процессами», — заявил он.

По его словам, если процесс не будет прозрачным, это приведет к прекращению сотрудничества с иностранными коллегами и прекращению международно-технической помощи, которая очень нужна ГБР.