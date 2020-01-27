Он отметил, что в этой комиссии будет три представителя международных организаций, которые будут следить за «прозрачностью процесса».
«Я, скажу честно, очень скептически отношусь к участию международных экспертов в конкурсных комиссиях, потому что возникает вопрос вообще о субъектности и суверенитете государства. Но в то же время я считаю абсолютно правильной модель не внешнего, а внутреннего контроля за процессами», — заявил он.
По его словам, если процесс не будет прозрачным, это приведет к прекращению сотрудничества с иностранными коллегами и прекращению международно-технической помощи, которая очень нужна ГБР.