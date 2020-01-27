Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов назвал семь последних крупных достижений правительства. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook в воскресенье, 26 января

В первую очередь он напомнил об анонсированном президентом Владимиром Зеленским пакете привлекательных условий для иностранных инвесторов, которые смогут получить от государства бонусы, в частности, персонального «опекуна».

«Они также будут иметь возможность подписать отдельное соглашение с правительством Украины, в которой будут оговорены льготы, условия и обязательства от правительства и инвестора. Например, если нужно правительство может построить станцию УЗ гарантировать подключение к энергетической инфраструктуре», — написал Милованов.

Достижениями министр назвал и утвержденную на рабочем уровне программу с МВФ, и тот факт, что Всемирный банк осенью улучшил свой прогноз относительно экономического роста Украины — с 3% до 3,7% в 2020 году.

Как немцы и голландцы запустили руки в украинский чернозем. А министр Милованов им в этом помогает © РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк

«Позаимствовали 1,25 млрд евро под 4,375% годовых (в прошлом году было 6,75% в год). Это позволяет экономить 2 млн грн в день на обслуживание долга — средства на социально-экономическое развитие», — отметил министр.

Милованов также отметил, что при нынешнем правительстве на Украине наблюдается экономический рост: 3,6 — 4,2% — по сравнению со средним уровнем в 2,5% в мире. Кроме того, сократился объем госдолга — до 52% — по сравнению с 80% в 2016 году.

Еще одной победой министр назвал два успешных концессионых конкурса, по результатам которых морской порт «Ольвия» в Николаеве перешел в концессию компании QTerminals из Катара, а Херсонский порт — грузинско-швейцарской компании «Рисойл-Херсон».

Последним достижением, которое, к слову, еще не реализовано, Милованов назвал будущую программу кредитования бизнеса, которая стартует уже в феврале. По словам министра, это только первый шаг большой программы, и к осени планируется выйти на ипотеку под 10-12% годовых.