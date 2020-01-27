Миллиардер, основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс 26 июня выделил из своего благотворительного фонда $10 миллионов на оказание поддержки Китаю в борьбе со смертельным коронавирусом. Об этом сообщается на сайте благотворительной организации

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