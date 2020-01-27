В Роспотребнадзоре обратили внимание на снижение прироста заболеваемости коронавирусом
В Роспотребнадзоре обратили внимание на снижение прироста заболеваемости коронавирусом
© The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк
Эти деньги будут использоваться как в работе по выявлению инфицированных, так и их помещению на карантин и лечение.

Кроме того, средства потратят на разработку вакцины от вируса.

Вспышка нового коронавируса произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Официально подтверждены случаи заражения смертельным вирусом в Южной Корее, США, Японии, Сингапуре, Таиланде, Франции, Австралии, Непале, Малайзии, Канаде.

В Минздраве Украины сообщили о проверке трех случаев с подозрением на заболевание коронавирусом. Два случая не были подтверждены, проверка третьего продолжается.