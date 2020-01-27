Имя нового директора Госбюро расследований Украины станет известно не позже мая текущего года. Об этом 27 января в интервью «РБК-Украина» рассказал глава правоохранительного комитета Рады Денис Монастырский

«Я думаю, что в конце марта-апреля, максимум начало мая, завершится конкурс, и мы услышим имя нового директора ГБР. Конечно, я считаю эти сроки очень сжатыми, но я уверен, что в отличие от предыдущего конкурса на главу бюро к этому будет приковано большое внимание СМИ и активистов», — заявил он.

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По словам политика, в пул экспертов входит глава Офиса президента Андрей Богдан и его заместитель Андрей Смирнов. При этом глава МВД Арсен Аваков не входит в этот круг, добавил Монастырский.