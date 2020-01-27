«Я думаю, что в конце марта-апреля, максимум начало мая, завершится конкурс, и мы услышим имя нового директора ГБР. Конечно, я считаю эти сроки очень сжатыми, но я уверен, что в отличие от предыдущего конкурса на главу бюро к этому будет приковано большое внимание СМИ и активистов», — заявил он.
Ранее Монастырский рассказал, кто консультирует президента Украины Владимира Зеленского по вопросам законодательных инициатив относительно правоохранительных органов.
По словам политика, в пул экспертов входит глава Офиса президента Андрей Богдан и его заместитель Андрей Смирнов. При этом глава МВД Арсен Аваков не входит в этот круг, добавил Монастырский.