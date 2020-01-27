Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.
«По официальной регистрации, 2840 случаев и 80 человек погибших, я бы хотела обратить внимание, что в течение недели ежедневный прирост составлял коэффициент 1,5, сегодняшние цифры первый раз показывают коэффициент сниженный — 1,3… Мы надеемся, что это результат тех эффективных мер, которые проводятся нашими китайскими коллегами», — сказала Попова журналистам.
За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.