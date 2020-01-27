Прирост заболеваемости коронавирусом в мире начал снижаться, на предыдущей неделе коэффициент прироста новых случаев заражения составлял 1,5, на сегодняшний день - 1,3, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом пишет РИА Новости в понедельник, 27 января

Глава Роспотребнадзора назвала возраст, в котором наиболее вероятно заражение коронавирусом © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«По официальной регистрации, 2840 случаев и 80 человек погибших, я бы хотела обратить внимание, что в течение недели ежедневный прирост составлял коэффициент 1,5, сегодняшние цифры первый раз показывают коэффициент сниженный — 1,3… Мы надеемся, что это результат тех эффективных мер, которые проводятся нашими китайскими коллегами», — сказала Попова журналистам.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.