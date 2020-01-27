Офис президента Украины Владимира Зеленского отбирает предложения по вопросам безопасности, прежде чем они попадут к главе государства. Об этом 27 января в интервью «РБК-Украина» рассказал глава правоохранительного комитета Рады Денис Монастырский

«Как это происходит. Есть, например, сто предложений по вопросам безопасности, из них Офис президента отбирает те, которые считает наиболее эффективными, и их уже начинает инициировать. В рамках этих инициатив идут консультации и рефлексии. Которые может выражать, например, и Арсен Аваков», — заявил депутат.