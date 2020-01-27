«Как это происходит. Есть, например, сто предложений по вопросам безопасности, из них Офис президента отбирает те, которые считает наиболее эффективными, и их уже начинает инициировать. В рамках этих инициатив идут консультации и рефлексии. Которые может выражать, например, и Арсен Аваков», — заявил депутат.
Монастырский также отметил, что Аваков не консультирует Зеленского по вопросам правоохранительных органов, обращаясь за советом к главе Офиса президента Андрею Богдану и его заместителю Андрею Смирнову.