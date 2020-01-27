Отмечается, что за год в России было принято 53,3 тысячи решений о выдаче вида на жительство украинцам. Сейчас по этому документу в стране живут 155,8 тысяч граждан Украины.
Еще 53,9 тысячи украинцев получили в РФ разрешения на временное проживание. Всего в стране по ним проживают 114,5 тысячи украинских граждан.
С частными визитами Россию в 2019 году посетили 550,1 тысячи человек, в том числе как туристы, для учебы и работы.
В 2017 году российский паспорт получили 85,1 тысячи граждан Украины, в 2018-м — 83 тысячи.