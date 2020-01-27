Из общего числа заболевших китайским коронавирусом 80% - люди старше 60 лет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге в Москве. Об этом пишет РИА Новости в понедельник, 27 января

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй, расположенной в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Общее число зараженных на территории материкового Китая на сегодняшний день достигло 2744, из них 80 скончались.

«Я хотела бы обратить внимание на то, что также нам известно из официальных данных из опубликованной статистики, что из числа заболевших 80% имеют возраст старше 60 лет, и практически у всех с тяжелыми случаями была и есть сопутствующая соматическая патология», — сказала Попова.

Опасный коронавирус может передаваться, пока еще нет симптомов — китайские врачи © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.